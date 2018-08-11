2018-08-11T12:31:51+03:00
В мире

NASA отложило запуск солнечного зонда Parker Solar Probe

Аппарат должен был подойти к светилу на беспрецедентно близкое расстояние — 6 млн километров
Денис СУХОВ
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Миссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветраМиссия Parker Solar Probe - измерять параметры частиц солнечного ветраФото: REUTERS
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического постранства (NASA) отложило запуск солнечного зонда Parker Solar Probe, который должен был стартовать в ночь на 11 августа с базы ВВС США на мысе Канаверал.

Предполагалось, что ракета-носитель с зондом на борту стартует в 3:53 по местному времени (10:53 мск), однако из-за технической неисправности запуск перенесли на 4:28 (11:28 мск). Позже в НАСА заявили, что несмотря на усиленную работу, исправность ракеты восстановить не удалось и окно для пуска упущено.

Солнечный зонд Parker Solar Probe предназначен для измерения параметров частиц солнечного ветра — ожидается, что жаропрочный аппарат сможет подойдет к звезде на беспрецедентно близкое расстояние в 6 млн километров и прикоснется к краю солнечной короны.

Кроме того, зонд должен стать самым быстрым космическим аппаратом в истории человечества — его скорость в полете вокруг Солнца превысит 700 тысяч километров в час. Траектория полета рассчитана таким образом, чтобы ему помогала гравитация Венеры.

NASA перенесло запуск зонда Parker Solar Probe к Cолнцу.

Сайт kp.ru вел прямую видеотрансляцию попытки запуска зонда.

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