Причина смерти Александра Коровникова: депутат Госдумы скончался от тяжелой болезни

СЕГОДНЯ 14:53 2018-08-11T14:53:44+03:00

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Причиной смерти депутата Государственной думы Александра Коровникова стала тяжелая болезнь. Об этом сообщили в аппарате фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Напомним, в ночь на субботу, 11 августа, стало известно о смерти Александра Коровникова. Ему было 63 года. В нижней палате российского парламента он представлял Новгородскую область, а также был членом комитета по обороне.

«Александр Венидиктович Коровников – человек удивительной судьбы. Родился, вырос, получил образование в одном государстве, и как раз во время своего жизненного расцвета, после окончания военного училища и академии оказался в сложной ситуации, как и вся страна, разлома эпох. Но он не потерялся, был депутатом Верховного совета», - рассказал бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Он также выразил соболезнования родным и близким Коровникова, передает ФАН.