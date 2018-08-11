2018-08-11T19:12:39+03:00
В мире

В Германии усомнились в обоснованности санкций США в отношении России

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявил, что американские ограничительные меры вызывают много вопросов
Екатерина БОЛГОВА
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В Германии усомнились в обоснованности американских санкций против РоссииВ Германии усомнились в обоснованности американских санкций против РоссииФото: REUTERS
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Премьер-министр германской земли Нижня Саксония Штефан Вайль заявил, что обоснованность новых санкций США в отношении России вызывает много вопросов.

"Если США планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то у меня возникает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. Я юрист и поэтому придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны", — сказал Вайль в ходе мероприятия, посвященного германо-российским отношениям.

Он отметил, что у него нет уверенности в том, что выдвигаемые в адрес России обвинения являются доказанными.

"Справедливо обратное: нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога", - подчеркнул политик.

По словам Вайля, он не видит прогресса после принятия антироссийских санкций Евросоюза и ответных мер России, передает РИА Новости.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил о планах ввести в конце августа новых санкций против России из-за приписываемого ей применения химического оружия в британском Солсбери.

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