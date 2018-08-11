2018-08-11T23:31:18+03:00
В мире

В столице Румынии начался новый антиправительственный митинг

В столице Румынии начался новый антиправительственный митинг
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На площади Победы в Бухаресте начался новый антиправительственный митингНа площади Победы в Бухаресте начался новый антиправительственный митингФото: REUTERS
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В субботу вечером на площади Победы в Бухаресте снова начал собираться народ, там проходит новый антиправительственный митинг. К этому часу пришли свыше пяти тысяч демонстрантов, полиция перекрыла движение на окрестных улицах, сообщает 11 августа агентство Agerpres.

Нынешний митинг будет «сидячим». Как заявили организаторы протестной акции, «в 21:00 мы споём гимн, а потом сядем на асфальт и будем протестовать сидя». Они подчеркнули, что люди будут садиться каждый раз, как их будут атаковать жандармы».

В сообщении на странице группы активистов румынской акции отмечается, что когда накануне митингующие жаловались на резь в глазах из-за слезоточивого газа, жандармы не унимались, «угрожали сигнальными ракетами и водометами — так покажем же настоящие демократические ценности».

Ранее сайт kp.ru писал о событиях минувшей ночи в Бухаресте, где в стычках протестующих и силовиков пострадали порядка 450 человек. Действия жандармерии осудили президент и премьер Румынии, генпрокуратура страны начала уголовное разбирательство.

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