2018-08-12T01:09:51+03:00
Политика

Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы

Так глава Минобороны России прокомментировал заявление своей коллеги из Германии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны России генерал армии Сергей ШойгуМинистр обороны России генерал армии Сергей ШойгуФото: REUTERS
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Прежде чем рассуждать о том, что с Россией нужно говорить с позиции силы, политикам и военным, в частности – немецким, стоит обратиться к истории, чтобы понять, чем такие разговоры заканчиваются.

Так министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ответил на просьбу журналистов прокомментировать апрельское заявление его коллеги из Германии Урсулы фон дер Ляйен. Глава Минобороны ФРГ призвала западные страны «ужесточить курс» в отношениях с нашей страной и быть готовыми к диалогу «с позиции единства и силы».

«Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить жестче и грубее, думаю, вы меня поняли», - сказал Сергей Шойгу в субботнем эфире телеканала «Россия 24».

Генерал российской армии настоятельно рекомендовал перед тем как призывать к разговорам с Москвой «с позиции силы» освежить в памяти историю.

«То, что касается разговоров с позиции силы: опять же – вернитесь в историю. Если сами не читаете – спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», - добавил он.

К слову, как писал сайт kp.ru, через несколько дней после заявления Урсулы фон дер Ляйен, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер тоже заговорил о том, что с Россией нужно общаться «с позиций силы, внутреннего единства и решительности».

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