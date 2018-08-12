«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме

СЕГОДНЯ 03:06 2018-08-12T03:20:44+03:00

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Заявление бывшей звезды советской эстрады Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не поедет в Крым и не станет там выступать, прокомментировал директор латвийской певицы Алексей Яковлев. Он считает, что слова теперь уже иностранной исполнительницы в прессе «перекрутили» и «раздули» скандал.

«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», - сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, возмутившее россиян высказывание прозвучало из уст Лаймы Вайкуле в Одессе. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед концертом, певица сказала, что не поедет на гастроли в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили: «Нам запрещено – нам, европейцам».

Кроме того, она заявила, что не ностальгирует по Советскому Союзу, напротив – счастлива, «что все это разрушилось».

Крым вернулся в состав России по итогам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским и требуют, чтобы все, кто хочет посетить полуостров, спрашивали у них разрешения.