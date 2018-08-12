Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством

СЕГОДНЯ 09:08 2018-08-12T09:08:25+03:00

Идею об участии Москвы в разжигании протестов республиканцу Тому Гаррету подкинули в ФБР

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Член комитетов по внутренней безопасности и международным делам Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Том Гаррет заявил, что «российское вмешательство» сыграло важную роль в разжигании протестов в Шарлотсвилле в 2017 году.

По словам Гаррета, об этом ему сообщили на брифинге в ФБР, отметив при этом, что информация не является секретной.

«Я спросил о том, имело ли какое-то отношение российское вмешательство к разжиганию того, что случилось в Шарлотсвилле. Мне сказали, что да, имело», - цитирует Гаррета телеканал CNN.

Конгрессмен выразил мнение, что цель пресловутого «российского вмешательства» - «настроить американцев против американцев, чтобы подорвать уверенность в демократии западного типа».

В свою очередь, директор ФБР Кристофер Врей заявил в прошлом месяце, что «иностранное вмешательство» играет роль в попытках «усилить внутренние экстремистские движения», напоминает CNN.

Как сообщал сайт «КП», год назад в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, прошла крупная акция националистов, протестовавших против сноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли. Акция правых быстро переросла в ожесточенные столкновения с их левыми противниками, в результате которых один человек погиб и более 30 пострадали.

Отметим, что тема «российского вмешательства» остается самой популярной для объяснения любых негативных явлений на внутриамериканской политической сцене. Расследованием приписываемого Москве влияния на демократические процессы в США занимается аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера.

Несмотря на то, что расследование продолжается с мая 2017 года, до сих пор общественности не было представлено ни фактов «российского влияния», ни соответствующих доказательств.