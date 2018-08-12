2018-08-12T11:53:27+03:00
Наука

NASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar Probe

Ожидается, что в ходе восьмилетней миссии аппарат позволит собрать данные с беспрецедентно близкого расстояния от светила — порядка 6 млн километров
Денис СУХОВ
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NASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar ProbeNASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar ProbeФото: REUTERS
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно осуществило запуск автоматической станции Parker Solar Probe, предназначенной для изучения Солнца.

Аппарат начал космическое путешествие с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, которая для этой цели получила дополнительную твердотопливную ступень производства Northrop Grumman Innovation Systems. Старт производился с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Ожидается, что зонд уже в ноябрю выйдет на запланированную орбиту вокруг Солнца, оказавшись на беспрецедентно близком расстоянии от светила — около 6,4 млн километров. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах солнечной короны — верхнем и самом жарком слое атмосферы звезды, где температура достигает 500 тысяч градусов по Цельсию.

Оборудование зонда защищено оболочкой из углепластика, толщиной 11,4 см. Она позволит аппарату выдерживать температуры до 1,4 тысяч градусов по Цельсию. Аппарат осуществит замеры солнечной радиации, сделает первые снимки в пределах солнечной короны и передаст на Землю данные, имеющие важное значения для жизни на планете.

По замыслу ученых, до июня 2025 года Parker Solar Probe сделает 24 оборота вокруг солнца, разгоняясь до скорости более 700 тысяч километров в час. Это делает зонд не только самым жаропрочным, но и самым быстрым космическим аппаратом в истории человечества. В конце своей миссии он подойдет к Солнцу на расстояние в 6,08 млн киломеров.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 августа, NASA вынужденно отложило запуск Parker Solar Probe из-за технических проблем, которые не удалось оперативно устранить.

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