2018-08-12T23:04:17+03:00
Политика

Российские военные в очередной раз уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим

Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков
Екатерина БОЛГОВА
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Российские военные сбили беспилотники боевиков у базы ХмеймимРоссийские военные сбили беспилотники боевиков у базы ХмеймимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские военные в очередной раз сбили два беспилотных летательных аппарата у авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Он отметил, что беспилотник направлялся с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной членам незаконных вооруженных формирований. По словам генерала, цель была ликвидирована штатными зенитными огневыми средствами.

"Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — отметил руководитель центра.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время увеличилось число случаев уничтожения беспилотных летательных аппаратов у авиабазы Хмеймим. В общей сложности в июле было сбито 25 дронов, направлявшихся к этой авиабазе, в августе уже уничтожено шесть таких аппаратов.

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