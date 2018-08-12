Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим

СЕГОДНЯ 00:34 2018-08-12T00:34:27+03:00

Российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать дроны боевиков, направляющиеся к авиабазе Хмеймим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом месяце российские военные обезвредили почти три десятка беспилотников, направлявшейся к авиабазе Хмеймим

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Российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запушенные с подконтрольной боевикам территории в сторону авиабазы Хмеймим. В пятницу были ликвидированы два беспилотника.

В субботу вечером военнослужащие уничтожили очередной направлявшийся к авиабазе дрон террористов. Об этом рассказал уководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«11 августа в тёмное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям», - приводит его слова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, то в последнее время такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим участились, только в июле российские военные обезвредили более 25 направлявшихся к авиабазе беспилотников.