Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим
Российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запушенные с подконтрольной боевикам территории в сторону авиабазы Хмеймим. В пятницу были ликвидированы два беспилотника.
В субботу вечером военнослужащие уничтожили очередной направлявшийся к авиабазе дрон террористов. Об этом рассказал уководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
«11 августа в тёмное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооружённым формированиям», - приводит его слова ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал, то в последнее время такие запуски дронов в окрестностях Хмеймим участились, только в июле российские военные обезвредили более 25 направлявшихся к авиабазе беспилотников.
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