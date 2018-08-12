2018-08-12T23:28:21+03:00
Звезды

Пригожин посоветовал Вайкуле вообще не выступать на территории России

Продюсер подчеркнул, что артист должен быть вне политики
Юлия ДИВЕЕВА
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Музыкальный продюсер Иосиф ПригожинМузыкальный продюсер Иосиф ПригожинФото: Евгения ГУСЕВА
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Если артисты и, в частности, Лайма Вайкуле, отказываются выступать на территории российского Крыма, то, возможно, им вообще не стоит давать концерты в России. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин, комментируя заявление латвийской певицы.

Он отметил, что артисты из ближнего зарубежья едут в РФ на заработки, а за пределами нашей страны позволяют себе политические выпады.

«И это не честно по отношению к обществу. Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами «в страну-агрессора». Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму - бояться!», - сказал Пригожин в интервью НСН.

Он подчеркнул, что уважает Лайму Вайкуле и признает ее право на собственное мнение, но считает, что любой артист должен быть вне политики.

«Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать. Я считаю, что это неправильно. «Нам, европейцам, запрещено»… Никому не запрещено! Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен – он музыкант. А как только музыкант теряет свободу – он превращается в политика. Я могу честно сказать, если нас будут пускать в Украину и Латвию – мы поедем!», - отметил продюсер.

Ранее сайт kp.ru писал, что Лайма Вайкуле заявила в Одессе, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги, поскольку это запрещено. При этом она выступила в защиту артистов, попавших в "черные списки" на Украине, поскольку они не понимают, что происходит. Также артистка заявила, что не скучает по СССР и рада его распаду.

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