В Госдуме хотят запретить называть колбасой продукты с низким содержанием мяса

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-13T08:21:08+03:00

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В Государственной думе предложили запретить называть мясной продукцию, которая содержит менее 50% мяса. С соответствующей инициативой депутат Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Он заявил, что многие продукты, позиционирующиеся как мясные, на самом деле не имеют "никакого отношения" мясу, но производители намеренно искажают названия и вводят покупателей в заблуждение.

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия", - считает Милонов.

При этом, по его мнению, на этикетке такой продукции должны перечислятся опасности для здоровья при ее длительном употреблении.

То же самое депутат предлагает сделать в отношении ряда прохладительных напитков, которые по сути являются "набором вредных жидких химических элементов". Милонов уверен, что такие лимонады могут нанести тяжелый вред здоровью, а потому потребители должны быть заранее предупреждены.

"Такая продукция также должна получить новое, соответствующее своему содержанию название — "химически-синтезированный напиток", - цитирует РИА Новости члена Госдумы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время в нашей стране будет наблюдаться рост цен на колбасы и другие мясные полуфабрикаты.