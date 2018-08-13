2018-08-13T08:21:08+03:00
Общество

В Госдуме хотят запретить называть колбасой продукты с низким содержанием мяса

В будущем такая продукция может называться имитацией колбасного изделия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
По мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные последствия употребления ненатуральной колбасыПо мнению Милонова, производители должны указывать на этикетках возможные последствия употребления ненатуральной колбасыФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Государственной думе предложили запретить называть мясной продукцию, которая содержит менее 50% мяса. С соответствующей инициативой депутат Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Он заявил, что многие продукты, позиционирующиеся как мясные, на самом деле не имеют "никакого отношения" мясу, но производители намеренно искажают названия и вводят покупателей в заблуждение.

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия", - считает Милонов.

При этом, по его мнению, на этикетке такой продукции должны перечислятся опасности для здоровья при ее длительном употреблении.

То же самое депутат предлагает сделать в отношении ряда прохладительных напитков, которые по сути являются "набором вредных жидких химических элементов". Милонов уверен, что такие лимонады могут нанести тяжелый вред здоровью, а потому потребители должны быть заранее предупреждены.

"Такая продукция также должна получить новое, соответствующее своему содержанию название — "химически-синтезированный напиток", - цитирует РИА Новости члена Госдумы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время в нашей стране будет наблюдаться рост цен на колбасы и другие мясные полуфабрикаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры
В России будут строить автомобили и шить одежду по технологи президентского «Кортежа»
Молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров в Канаде
Заблокированный в Херсоне российский танкер имел разрешение на вход в порт
Bloomberg: Саудовская Аравия может помочь Маску с выкупом акций Tesla
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Советский Винни Пух очаровал американского обозревателя
Погода в Москве на 13 августа 2018 года: ожидаются сильный ветер и дожди
Посольство РФ в США опровергло российское влияние на протесты в Шарлотсвилле
В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры
Мюллер планирует завершить расследование в отношении Трампа до 1 сентября
В Бундестаге заявили о страхе США перед сотрудничеством России и Германии
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Экс-юрист Трампа опроверг историю о съеденном секретном документе
Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря
Эрдоган призвал США вернуться к нормам международного права
Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова
WhatsAp откажется от шифрования переписок пользователей по требованию Facebook
На греческом острове Эвбея из-за пожара введено чрезвычайное положение
США ищут возможности отказаться от использования российских ракетных двигателей
В Сирии обстреляли позиции правительственной армии и гражданские объекты
Пригожин посоветовал Вайкуле вообще не выступать на территории России
Российские военные в очередной раз уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим
В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с альпинистами
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске
«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР
В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами
National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике