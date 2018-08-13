Депутат Рады отказался использовать лозунг "Слава Украине"

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-13T09:35:14+03:00

По мнению Вадима Рабиновича, произносить такую фразу сейчас было бы непатриотично

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Киевские власти должны отказаться от использования лозунга "Слава Украине", поскольку незалежная пока недостойна такого высказывания. Об этом заявил депутат Верховной рады, предприниматель Вадим Рабинович.

Он подчеркнул, что с удовольствием использовал бы этот лозунг, но лишь в "сильной, мужественной и процветающей Украине". Пока же на этот счет есть сомнения.

Так, например, по словам Рабиновича, если в первые два года после свержения власти все депутаты Рады "аж вскакивали" со своих мест, пели гимны и прочее, то сейчас ситуация более спокойная.

"Потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было", - сказал предприниматель в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат подчеркнул, что патриотизм заключается в благосостоянии страны, но если в результате действий политиков народ живет плохо, то такие люди не патриоты, а враги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко поручил изменить воинский устав, официально заменив еще советское армейское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" на националистические "Слава Украине!". В ответ же будут говорить "Героям слава!" вместо "Здравия желаем!".