Депутат Рады отказался использовать лозунг "Слава Украине"
Киевские власти должны отказаться от использования лозунга "Слава Украине", поскольку незалежная пока недостойна такого высказывания. Об этом заявил депутат Верховной рады, предприниматель Вадим Рабинович.
Он подчеркнул, что с удовольствием использовал бы этот лозунг, но лишь в "сильной, мужественной и процветающей Украине". Пока же на этот счет есть сомнения.
Так, например, по словам Рабиновича, если в первые два года после свержения власти все депутаты Рады "аж вскакивали" со своих мест, пели гимны и прочее, то сейчас ситуация более спокойная.
"Потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было", - сказал предприниматель в эфире телеканала "112 Украина".
Депутат подчеркнул, что патриотизм заключается в благосостоянии страны, но если в результате действий политиков народ живет плохо, то такие люди не патриоты, а враги.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад президент Украины Петр Порошенко поручил изменить воинский устав, официально заменив еще советское армейское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" на националистические "Слава Украине!". В ответ же будут говорить "Героям слава!" вместо "Здравия желаем!".
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