2018-08-13T12:12:12+03:00
Общество

Aliexpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян

Ранее сообщалось, что платформа добавляет в "черный список" пользователей, у которых открыто много споров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Онлайн-магазин AliExpress опроверг сообщения о массовых блокировках российских аккаунтов. Фото: Сергей Коньков ТАССОнлайн-магазин AliExpress опроверг сообщения о массовых блокировках российских аккаунтов. Фото: Сергей Коньков ТАСС
Изменить размер текста:

Торговая онлайн-платформа AliExpress опровергла сообщения о массовой блокировке учетных записей российских пользователей, которые открыли большое количество споров с продавцами. В пресс-службе китайского ритейлера заявили, что "чистка" действительно проводится, но имеет точечный характер воздействия.

"Говорить о массовости не приходится - в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи. Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде (мошенничестве - прим. ред.)", - рассказали представители AliExpress.

Уточняется, что все пользователи, чьи аккаунты были заблокированы могут подать апелляцию. В большинстве случаев добросовестные покупатели получают свои учетные записи обратно, а мошенники же предпочитают вовсе не связываться со службой поддержки, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, блокируя пользователей, AliExpress пытается отстаивать интересы продавцов. Это связано с тем, что многие россияне обманывают их, пытаясь вернуть часть стоимости полученного товара или даже вовсе получить его бесплатно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы самые популярные городские автомобили 2018 года
Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек
Эминем побил собственный рекорд скорости чтения рэпа
В Сирии восстановлена станция для подачи воды в Дамаск
Бегемот насмерть загрыз двух человек в Кении
Водка может начать продаваться по системе tax free
Президент Таджикистана держит на контроле поиски пропавших альпинистов
При обрушении деревянного помоста в Испании пострадали 266 человек
В Совфеде предложили запретить выступления Вайкуле в России
Курс доллара побил двухлетний максимум и превысил 68 рублей
Сирия планирует закупать российские поезда
Новая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи состоится в сентябре
Милонов прокомментировал свое предложение об уточнении понятия "колбаса"
Депутат Рады отказался использовать лозунг "Слава Украине"
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры
В России будут строить автомобили и шить одежду по технологи президентского «Кортежа»
Молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров в Канаде
В Госдуме хотят запретить называть колбасой продукты с низким содержанием мяса
Заблокированный в Херсоне российский танкер имел разрешение на вход в порт
Bloomberg: Саудовская Аравия может помочь Маску с выкупом акций Tesla
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Советский Винни Пух очаровал американского обозревателя
Погода в Москве на 13 августа 2018 года: ожидаются сильный ветер и дожди