Aliexpress опроверг массовые блокировки аккаунтов россиян

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-13T12:12:12+03:00

Ранее сообщалось, что платформа добавляет в "черный список" пользователей, у которых открыто много споров

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Торговая онлайн-платформа AliExpress опровергла сообщения о массовой блокировке учетных записей российских пользователей, которые открыли большое количество споров с продавцами. В пресс-службе китайского ритейлера заявили, что "чистка" действительно проводится, но имеет точечный характер воздействия.

"Говорить о массовости не приходится - в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи. Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде (мошенничестве - прим. ред.)", - рассказали представители AliExpress.

Уточняется, что все пользователи, чьи аккаунты были заблокированы могут подать апелляцию. В большинстве случаев добросовестные покупатели получают свои учетные записи обратно, а мошенники же предпочитают вовсе не связываться со службой поддержки, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, блокируя пользователей, AliExpress пытается отстаивать интересы продавцов. Это связано с тем, что многие россияне обманывают их, пытаясь вернуть часть стоимости полученного товара или даже вовсе получить его бесплатно.