Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек
Число пострадавших в результате обрушения деревянной платформы на концерте в испанском городе Виго провинции Понтеведра превысило 300 человек.
К настоящему моменту девять из них, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что речь идет, в основном, о переломах и черепно-мозговых травмах.
Между тем, напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, поздно вечером. Люди собрались на деревянном помосте, чтобы посмотреть концерт, приуроченный к городскому фестивалю культуры и спорта Marisquino, сообщает агентство EFE.
По факту инцидента начато расследование. Фото: twitter.com/Claudium_8
В какой-то момент конструкция просто рухнула, и зрители оказались в воде. По предварительной версии, платформа просто не выдержала нагрузки. По факту инцидента начато расследование.
На месте ЧП все еще работают правоохранители, спасатели и медики. Профессиональные дайверы уже проверили пространство под обрушившейся платформой, чтобы убедиться, что там никого не осталось.
На концерте в Испании обрушилась платформа и зрители упали в море.