Число пострадавших при ЧП на концерте в Испании превысило 300 человек

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-13T12:29:54+03:00

Девять из них, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы

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Число пострадавших в результате обрушения деревянной платформы на концерте в испанском городе Виго провинции Понтеведра превысило 300 человек.

К настоящему моменту девять из них, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницы. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что речь идет, в основном, о переломах и черепно-мозговых травмах.

Между тем, напомним, что инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, поздно вечером. Люди собрались на деревянном помосте, чтобы посмотреть концерт, приуроченный к городскому фестивалю культуры и спорта Marisquino, сообщает агентство EFE.

По факту инцидента начато расследование. Фото: twitter.com/Claudium_8

В какой-то момент конструкция просто рухнула, и зрители оказались в воде. По предварительной версии, платформа просто не выдержала нагрузки. По факту инцидента начато расследование.

На месте ЧП все еще работают правоохранители, спасатели и медики. Профессиональные дайверы уже проверили пространство под обрушившейся платформой, чтобы убедиться, что там никого не осталось.