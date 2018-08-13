"Я вас ненавижу. Я сатана!": Родители рассказали о подростке, которого подозревают в поджоге старинной церкви в Кондопоге

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-13T14:34:08+03:00

Год назад 15-летнего школьника стали одолевать приступы гнева, которые психолог списывал на переходный возраст

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Предполагаемый поджигатель уникальной церкви в карельском городе Кондопога - пятнадцатилетний мальчик - резко изменился год назад, и именно с того момента в его поведении начали наблюдаться странности. Это выяснила корреспондент "Комсомольской правды", которая отправилась на место ЧП.

Например, школьник стал сам покупать себе одежду - в основном, черные балахоны с капюшонами и футболки. Уже потом выяснилось, что надписи и изображения на них имели сатанистский характер. Родители школьника не сразу заметили, что что-то пошло не так, а когда все же отвели ребенка к психологу, тот списал все на переходный возраст.

Между тем, подростка все чаще стали охватывать приступы неконтролируемого гнева. Так, например, этой весной его обидел некий мальчик-дзюдоист, который посмеялся над его плохими оценками, а затем ударил в лицо. Тогда у школьника случился нервный приступ.

Как рассказала бабушка подростка корреспонденту "Комсомольской правды", ее внук кричал на все больницу, что убьет неприятеля. Успокаивать возбужденного Ивана врачам пришлось на протяжении четырех часов.

А незадолго до трагедии произошла еще одна странность. Вечером 6 августа мальчик вернулся домой позже обычного, и бабушка отругала его. Тогда подросток начал возмущаться, мол, почему других ребят не разыскивают по всей деревне, а его так караулят. Женщина объяснила, что она уже пожилой человек и очень волнуется за него, и тут же вздрогнула.

"Я вас ненавижу. Всю вашу семью! Как хорошо, что я не такой. <...> Я сатана!", - кричал Иван с перекошенным от злости лицом.

На следующее утро он стал прежним и попросил у бабушки прощения. А через несколько дней поджег старинную церковь недалеко от дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

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В деле о поджоге уникальной деревянной церкви в городе Кондопога Республики Карелия появляются все новые подробности.

Уже сейчас известно, что основным подозреваемым в совершении этого преступления является 15-летний мальчик, который приехал в деревню на летние каникулы (подробности)

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