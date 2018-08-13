2018-08-13T20:13:04+03:00
В мире

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-за конституционной неприкосновенности

Инстанция постановила, что основной закон страны не допускает уголовного преследования бывшего главы государства
Денис СУХОВ
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Роберт КочарянРоберт КочарянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна в связи с тем, что он, как бывший глава государства, пользуется конституционной неприкосновенностью.

Об этом сообщил журналистам адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

«Суд принял решение об освобождении Роберта Кочаряна. Суд постановил, что бывший президент Кочарян пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию», - рассказал Саакян.

По его словам, Кочарян уже находится на свободе и отправился домой.

В свою очередь в Специальной следственной службе Армении сочли решение инстанции незаконным и рассчитывают его обжаловать.

«Мы надеемся, что Генеральная прокуратура страны обжалует это решение в Кассационном суде», - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Напомним, Кочаряна арестовали 27 июня, против него выдвинуты обвинения в насильственном свержении конституционного строя. Также следователи допросили его по делу об убийствах на протестных акциях в марте 2008 года.

Кроме экс-президента фигурантами дела являются бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров, в 2008 году командовавший гарнизоном Еревана.

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