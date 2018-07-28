2018-07-28T02:54:54+03:00
Политика

Суд в Ереване отпустил под залог генсека ОДКБ Юрия Хачатурова

Генерал-полковник проходит по делу о разгоне демонстраций в 2008 году вместе с экс-президентом Робертом Кочаряном
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный секретарь ОДКБ Юрий ХачатуровГенеральный секретарь ОДКБ Юрий ХачатуровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд общей юрисдикции Еревана отказался в пятницу выдать следственным органам ордер на содержание под стражей генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова. По словам его адвоката Миграна Погосяна, генсека ОДКБ отпустили под залог.

В ближайшие часы Хачатуров должен внести паять миллионов драмов (десять тысяч долларов) за свою свободу, передает ТАСС.

В четверг Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году. По делу в качестве главного фигуранта проходит бывший президент страны Роберт Кочарян.

Следователи не уточнили роль генерал-полковника в тех событиях. Но известно, что он в то время командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. Глава ОДКБ виновным себя не признал.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ереванский суд принял решение оставить бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под страже на ближайшие два месяца, пока идет следствие.

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