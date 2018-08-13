Пушков поймал Лайму Вайкуле на лжи

СЕГОДНЯ 22:44 2018-08-13T22:44:30+03:00

Сенатор назвал выдумкой слова певицы о том, что гражданам ЕС запрещают посещать Крым

Изменить размер текста: A A

Слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что гражданам Евросоюза запрещают посещать Крым не соответствуют действительности. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная», - написал сенатор на своей странице в Твиттер.

Также Пушков прокомментировал заявление Вайкуле о том, что критиковавшие ее люди - «зомбированные звери».

«Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию», - отметил член Совфеда.

Вместо этого Пушков предложил латвийской певице выступать в кафе на полупустых пляжах «для европейцев» в Юрмоле — по мнению сенатора, там встреча с критиками Вайкуле не грозит, да и вообще, вряд ли ее кто-то узнает.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила на пресс-конференции в Одессе, что «ни за какой гонорар» не поедет выступать в Крым, объяснив это тем, что европейцам якобы запрещено посещать полуостров.