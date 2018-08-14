2018-08-14T02:21:11+03:00
Политика

Трамп назвал Непал «соском»: СМИ рассказали о невежестве президента США в дипломатическом этикете

Глава Белого дома пытается позвонить своим коллегам, когда те уже могут спать
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп плохо ориентируется в дипломатическом этикете и часто нарушает его. Он постоянно порывается позвонить главам других государств в неурочное время, игнорируя разницу в часовых поясах.

Как рассказывает газета Politico со ссылкой на бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности (СНБ) США, однажды глава Белого дома хотел позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ, когда в Токио уже был поздний вечер.

«Он совершенно не думает, что лидер страны в возрасте 80 или 85 лет не обязательно будет бодрствовать и находиться на рабочем месте в 10:30 или 11:00 вечера. Если он хочет кому-то позвонить, значит он хочет сделать это немедленно. Он очень импульсивный и не думает, в какое время и кому звонит», — цитирует издание слова экс-сотрудника администрации Трампа.

Кроме того, он приводит сотрудников службы протокола в ужас своими оговорками. Так Трамп перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2017 году он смотрел на карту и прочел название Непала как «Ниппл» (nipple), что переводится с английского как сосок», а Бутан произнес как «Баттон» (button - «кнопка»)

«Соблюдение протокола — это выражение уважения к другим людям. Когда президент его нарушает – признак неуважения», - отметила бывший старший сотрудник Госдепартамента США при администрации Клинтона и Обамы.

Однако представители Белого дома заявили, что не помнят таких оговорок из уст президента США. А пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс подчеркнула, что у главы государства сложились с лидерами стран-партнеров хорошие дружественные отношения, которые позволяют ему общаться с ними свободно и говорить откровенно.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Трампа раскритиковали за его грубое поведение во время аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Президент позволил себе опередить монарха на несколько шагов, что противоречит этикету.

Грубый Трамп.Некоторые люди не знают куда деть руки, а Дональд Трамп на встрече с английской королевой не знал куда ему деть ноги. Ну где же ваши манеры, мистер президент?!

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