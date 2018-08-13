2018-08-13T19:36:36+03:00
В мире

США опрокинули турецкую лиру. Как это отразится на России

«Комсомолка» выяснила, какие выгоды получит Москва от ссоры США с союзником по НАТО
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американцы обрушили курс турецкой лиры.Американцы обрушили курс турецкой лиры.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Америка объявила торговую войну всему миру. Россия, Китай, Канада, Евросоюз - всех обложили пошлинами. А больнее всего досталось туркам. США в два раза повысили пошлины на их сталь и алюминий, после чего курс турецкой лиры упал до рекордных 6,79 лиры за доллар. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уверен, против его страны плетется заговор.

- Их цель - заставить сдаться Турцию во всех сферах - от финансов до политики. С божьего позволения, мы справимся, - сказал он.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ

В прошлом году в Турции был арестован американский пастор по имени Эндрю Брансон. Его обвинили в пособничестве Рабочей партии Курдистана и связях с исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом. В ответ на это Штаты ввели санкции против двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. С этого и началось противостояние между государствами, переросшее затем в большую экономическую войну.

С НИМИ ДОЛЛАР - С НАМИ АЛЛАХ

- Если у вас под подушкой есть евро, доллары или золото, доставайте их. Несите все в банки и меняйте на турецкую лиру, - обратился к народу Реджеп Эрдоган. - Так мы будем сражаться в этой войне за независимость. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог.

ТУРЫ В ТУРЦИЮ ДЛЯ РОССИЯН НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ

Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России. Там объяснили, что все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах. А относительно рубля он тоже подорожал. Поэтому турецкие курорты для наших туристов на следующий сезон подорожают как минимум на 5%.

НО В ЦЕЛОМ РОССИЯ ВЫИГРАЕТ

- Любой раскол внутри НАТО Москве на руку, - рассказал «КП» политолог Икбал Дюрре. - Из-за этого конфликта Турция и дальше будет действовать заодно с Россией в Сирии, а объем торговли между нашими странами немного вырастет. Кроме того, для России турецкие товары станут дешевле. С другой стороны, нельзя говорить о том, что рост торговли будет большим. Потому что Россия тоже продает Анкаре товары. И они для Турции становятся дорогими.

КСТАТИ

Какими будут последствия американских санкций для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Америка находятся на пороге экономической войны (подробности)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Пробирки кончились

Дмитрий СМИРНОВ

Для новых санкций к России уже не нужны даже надуманные предлоги

Все это, конечно, очень веселые шутки про "поутру они проснулись и спустя три месяца решили повторить санкции за Скрипалей". Но больше всего в этой истории впечатляет не появление каких-то новых мер к России, а то, что Вашингтон даже не стал по этому поводу выдумывать новые «хайли лайкли». А решил, что вполне сойдут и старые. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-за конституционной неприкосновенности
Футболистам ПАОК за ничью со «Спартаком» пообещали миллион евро
Трамп назвал «чокнутой» свою бывшую помощницу Манигол-Ньюман
В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ 18 августа
Адвокат экс-главы фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об эмиграции Ксени Соколовой за границу
Эрдоган: США пытаются нанести Турции «удар в спину»
"Легендарная и державная": Жириновский переименует ЛДПР
Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище
Пожар в церкви в Кондопоге: Корреспондент «КП» побывала в логове сатаниста-поджигателя
Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года повысился до 68,22 рублей
Россиян предупреждают о росте цен на путевки в Турцию
Российские миллиардеры несут потери на фоне идеи об изъятии сверхдоходов у металлургов
Ученые признали, что стресс для мужчин опаснее, чем для женщин
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки