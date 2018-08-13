США опрокинули турецкую лиру. Как это отразится на России

СЕГОДНЯ 19:33 2018-08-13T19:36:36+03:00

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Америка объявила торговую войну всему миру. Россия, Китай, Канада, Евросоюз - всех обложили пошлинами. А больнее всего досталось туркам. США в два раза повысили пошлины на их сталь и алюминий, после чего курс турецкой лиры упал до рекордных 6,79 лиры за доллар. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уверен, против его страны плетется заговор.

- Их цель - заставить сдаться Турцию во всех сферах - от финансов до политики. С божьего позволения, мы справимся, - сказал он.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ

В прошлом году в Турции был арестован американский пастор по имени Эндрю Брансон. Его обвинили в пособничестве Рабочей партии Курдистана и связях с исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом. В ответ на это Штаты ввели санкции против двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. С этого и началось противостояние между государствами, переросшее затем в большую экономическую войну.

С НИМИ ДОЛЛАР - С НАМИ АЛЛАХ

- Если у вас под подушкой есть евро, доллары или золото, доставайте их. Несите все в банки и меняйте на турецкую лиру, - обратился к народу Реджеп Эрдоган. - Так мы будем сражаться в этой войне за независимость. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог.

ТУРЫ В ТУРЦИЮ ДЛЯ РОССИЯН НЕ ПОДЕШЕВЕЮТ

Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России. Там объяснили, что все расчеты с иностранными партнерами ведутся в долларах. А относительно рубля он тоже подорожал. Поэтому турецкие курорты для наших туристов на следующий сезон подорожают как минимум на 5%.

НО В ЦЕЛОМ РОССИЯ ВЫИГРАЕТ

- Любой раскол внутри НАТО Москве на руку, - рассказал «КП» политолог Икбал Дюрре. - Из-за этого конфликта Турция и дальше будет действовать заодно с Россией в Сирии, а объем торговли между нашими странами немного вырастет. Кроме того, для России турецкие товары станут дешевле. С другой стороны, нельзя говорить о том, что рост торговли будет большим. Потому что Россия тоже продает Анкаре товары. И они для Турции становятся дорогими.

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