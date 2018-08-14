"Дело не в деньгах": Лайма Вайкуле назвала условие выступления в Крыму

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-14T13:00:26+03:00

Латвийская певица заявила, что старается "не лезть в политику" и одинаково любит как Россию, так и Украину

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Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что готова выступить в Крыму даже бесплатно, но лишь после того, как будут отменены все санкции в отношении России, которые были введены в связи с присоединением полуострова.

"Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах", - сказала артистка.

По словам Вайкуле, она никогда в жизни не критиковала нашу страну, поскольку "обожает" ее. Да и вообще певица одинаково любит как Россию, так и Украину и не готова выбирать между ними, стало известно в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Напомним, еще недавно латвийская исполнительница говорила о том, что не поедет выступать в Крым "ни за какой гонорар", поскольку европейцам якобы запрещено посещать полуостров. Примечательно, что сказано это было на пресс-конференции в Одессе.

Позже председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал такое заявление артистки "выдумкой и полной ахинеей". Он рекомендовал ей не приезжать на заработки в нашу страну, а выступать в кафе на полупустых пляжах "для европейцев" в Юрмале, передает сайт kp.ru.