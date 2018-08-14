2018-08-14T15:31:49+03:00
Политика

Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины посетил киевской КБ «Луч»
Денис СУХОВ
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Украинская РСЗО "Ольха"Украинская РСЗО "Ольха"
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Украинские ракеты не только не уступают российским аналогам, но и превосходят их. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Соответствующее заявление Турчинов сделал в ходе визита на предприятие киевского конструкторского бюро «Луч», где ознакомился с новейшими украинскими разработками и технологиями в области ракетного вооружения.

«Для нас принципиально важно, что ракеты КБ «Луч» не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства», - заявил Турчинов после осмотра ракетной системы залпового огня «Ольха» и крылатой ракеты «Нептун».

По его словам, на Украине и за ее пределами славятся «мощные, эффективные и надежные» противотанковые ракетные комплексы, разработанные КБ «Луч»: «Скиф», «Стугна», «Корсар», «Сармат», «Барьер». Турчинов не сомневается, что последние с высокой точностью смогут поражать бронетехнику противника, преодолевать «метровую броню», а также современные системы защиты и противодействия.

Отметим, что после развала СССР Украине достался довольно мощный военно-промышленный комплекс, от которого, впрочем, уже не так много осталось. Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых систем вооружений, однако зачастую последние оказываются переработкой и модернизаций еще советских изделий.

Ранее президент Украины Петр Порошенко похвастался видео с испытаний «нового танка», который оказался советским Т-72, модернизированным на «Киевском бронетанковом заводе».

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