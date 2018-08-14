Российская военная полиция заняла посты на Голанских высотах в Сирии

СЕГОДНЯ 15:41 2018-08-14T15:41:32+03:00

Всего вдоль демилитаризованной зоны было размещено четыре наблюдательных пункта

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Четыре поста российской военной полиции были размещены перед сирийской разграничительной линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах. Такое заявление сделал заместитель командующего группировки РФ в САР Сергей Кураленко.

"В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план — выставлять посты российской военной полиции перед линией "Браво". То есть, подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет", - сказал генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется размещение еще двух постов. При необходимости общее количество таких точек на Голанских высотах может быть доведено до восьми.

Такие меры необходимы для оказания поддержки сотрудникам миссии ООН. В настоящий момент Силы организации по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня планируют восстановить патрулирование в центральной и южной зоне демилитаризованной зоны, и российские военные им в этом помогут.

По словам Кураленко, полицейские покинут посты и передадут их сирийцам сразу после того, как работа в этом регионе будет полностью отлажена, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские военные также продолжают отражать атаки в районе базы Хмеймим в Сирии. Солдаты почти ежедневно сбивают беспилотные летательные аппараты, которые прилетают со стороны подконтрольной боевикам территории.