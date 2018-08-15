2018-08-15T02:38:20+03:00
Общество

Гладков назвал причину смерти Эдуарда Успенского

Композитор рассказал, что писатель Успенский долго лечился от рака
Юлия ДИВЕЕВА
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Писатель Эдуард УспенскийПисатель Эдуард УспенскийФото: Борис КУДРЯВОВ
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Любимый писатель советских и российских детей Эдуард Успенский умер от рака. Об этом сообщил давний друг создателя Чебурашки и Матроскина, композитор и исполнитель авторских песен Григорий Гладков.

«Успенский скончался в своем доме от рака. Он долго от него лечился в Баден-Бадене. Это очень печально», - подтвердил он в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Ранее сайт kp.ru сообщил о смерти Эдуарда Успенского. Писатель умер на 81-м году жизни в своем доме в Новой Москве вечером 14 августа.

За несколько дней до смерти писателю было плохо. Ему вызывали бригаду скорой помощи. Медики привели писателя в чувство и предложили госпитализацию. Однако Успенский отказался ехать в больницу.

Писатель создал для детей таких замечательных персонажей, как Крокодил Гена, Чебураша, и старуха Шапокляк, Дядя Фёдор, кот Матроскин и пес Шарик, девочка Вера и ее обезьянка Анфиса, сыщики Колобки, профессор Чайников. Многие его книги были экранизированы мультипликаторами и стали действительно народными.

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