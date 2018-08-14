Умер писатель Эдуард Успенский

14 Авг. 23:25 2018-08-14T23:42:43+03:00

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Умер легендарный российский детский писатель Эдуард Успенский. Он скончался вечером 14 августа в возрасте 80 лет в своем доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.

О кончине писателя сообщает Интерфакс.

Напомним, сайт kp.ru писал 9 августа, что писателю стало плохо в своем доме - он потерял сознание, а медиков вызвала его супруга. Ему смогли помочь, но в больницу Успенский не поехал - остался дома, несмотря на то, что очень слаб.

Ранее «отец» Чебурашки признавался, что болен раком.

Успенский родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете».

Он придумал для детей таких любимых персонажей, как крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор , кот Матроскин и пес Шарик, а также следователи Колобки и профессор Чайников.

Произведения писателя переведены более чем на 25 языков.

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