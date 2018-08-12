Денисова: СБУ не имеет претензий к членам экипажа танкера «Механик Погодин»
Служба безопасности Украины не имеет претензий к членам экипажа российского танкера «Механик Погодин», задержанного в Херсонском порту. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
«Только что переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным. Ещё вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют», - говорится в сообщении на странице правозащитницы в Facebook.
По ее словам, передвижения 12 российских моряков никто не ограничивает, но они предпочитают оставаться на своем судне. Денисова также добавила, что вопрос об аресте «Механика Погодина» будет решаться в ходе судебного заседания 13 августа.
Ранее с просьбой проверить состояние экипажа танкера обратилась к Денисовой уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен также отметила, что СБУ не выдвигала против моряков никаких обвинений.
Напомним, 11 августа так называемый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать танкер «Механик Погодин» в Херсонском торговом порту, так как владелец судна находится в санкционном списке Киева. Хотя соответствующего решения суда пока нет, судно заблокировано и не может покинуть порт.
По предварительным данным, танкер принадлежит компании «ВЭБ Лизинг», в отношении которой украинские власти ввели санкции 26 июля.
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