Денисова: СБУ не имеет претензий к членам экипажа танкера «Механик Погодин»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-12T12:38:07+03:00

По словам украинского омбудсмена, моряки полностью свободны в передвижениях, но предпочитают оставаться на своем судне

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Служба безопасности Украины не имеет претензий к членам экипажа российского танкера «Механик Погодин», задержанного в Херсонском порту. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что переговорила с капитаном судна «Механик Погодин» Михаилом Замятиным. Ещё вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют», - говорится в сообщении на странице правозащитницы в Facebook.

По ее словам, передвижения 12 российских моряков никто не ограничивает, но они предпочитают оставаться на своем судне. Денисова также добавила, что вопрос об аресте «Механика Погодина» будет решаться в ходе судебного заседания 13 августа.

Ранее с просьбой проверить состояние экипажа танкера обратилась к Денисовой уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен также отметила, что СБУ не выдвигала против моряков никаких обвинений.

Напомним, 11 августа так называемый представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ намерена арестовать танкер «Механик Погодин» в Херсонском торговом порту, так как владелец судна находится в санкционном списке Киева. Хотя соответствующего решения суда пока нет, судно заблокировано и не может покинуть порт.

По предварительным данным, танкер принадлежит компании «ВЭБ Лизинг», в отношении которой украинские власти ввели санкции 26 июля.