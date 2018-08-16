Детские лагеря со стажем менее 3 лет не смогут получать госконтракты

СЕГОДНЯ 00:20 2018-08-15T15:26:01+03:00

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Министерство просвещения выдвинуло новые требования к организации детского отдыха. Об этом сообщила министр Ольга Васильева на встрече с журналистами в “Комсомольской правде”.

- На сегодняшний день очевидно, что эта инфраструктура устарела и требует обновления, - заявила министр. - Но самое важное - это безопасность детей. Что нам удалось сделать: ни одни коллеги не смогут участвовать в конкурсах по организации детского отдыха, если они работают в этом направлении менее трех лет. Это очень жесткое требование, поэтому люди, которые абсолютно не связаны с дополнительным образованием, участвовать в региональных конкурсах, конечно, не смогут.

Всего в 2018 году в детских лагерях отдохнуло за госсчет почти 1,7 миллиона детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это почти на 300 тысяч человек больше, чем в прошлом году.