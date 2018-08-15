National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну
Американское издание The National Interest спрогнозировало, что Россия, США или Китай могут «случайно» начать мировую ядерную войну. По информации журнала, системы наблюдения мировых держав могут спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к удару с другой стороны.
Также, как пишет СМИ, Москва, Пекин и Вашингтон намеренно запутывают своих соперников, дислоцируя ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. Так, Россия размещает подлодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, в тех же где местах, где и обычные субмарины.
Кроме того, причиной «случайно» ядерной войны может стать недостаток соответствующих военных спутников наблюдения, а также снятие с вооружения систем, которые уже устарели
The National Interest пишет, что для предотвращения такой ситуации указанным государствам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение, либо выпустить специальные спутники, которые будут реагировать только на ядерные боеголовки.
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