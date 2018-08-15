2018-08-15T16:16:38+03:00
В мире

National Interest: Россия, США или Китай могут случайно начать мировую ядерную войну

По данным издания, системы наблюдения мировых держав могут спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к удару с другой стороны
Екатерина БОЛГОВА
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В США предсказали "случайную" ядерную войнуВ США предсказали "случайную" ядерную войнуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американское издание The National Interest спрогнозировало, что Россия, США или Китай могут «случайно» начать мировую ядерную войну. По информации журнала, системы наблюдения мировых держав могут спутать использование ядерного и неядерного оружия, что приведет к удару с другой стороны.

Также, как пишет СМИ, Москва, Пекин и Вашингтон намеренно запутывают своих соперников, дислоцируя ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах. Так, Россия размещает подлодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, в тех же где местах, где и обычные субмарины.

Кроме того, причиной «случайно» ядерной войны может стать недостаток соответствующих военных спутников наблюдения, а также снятие с вооружения систем, которые уже устарели

The National Interest пишет, что для предотвращения такой ситуации указанным государствам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение, либо выпустить специальные спутники, которые будут реагировать только на ядерные боеголовки.

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