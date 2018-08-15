Российская компания попала под американские санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-15T19:10:14+03:00

Ограничительные меры были введены также в отношении нашего соотечественника и двух фирм - китайской и сингапурской

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Соединённые Штаты вновь расширили санкционный список в отношении КНДР. В этот раз в него попали Центральный Банк РФ, российская компания "Профинет" и некий Василий Колчанов, якобы связанный с этой фирмой. Об этом говорится в заявлении пресс-службы американского министерства финансов.

Кроме того, под ограничительные меры попали китайская компания Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Cо и зарегистрированная в Сингапуре SINSMS PTE.Ltd, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что совсем недавно в начале августа США уже расширяли санкции против КНДР. Тогда они затронули российский банк "Агросоюз", проживающего в нашей стране гражданина, который является представителем Внешторгбанка Северной Кореи в Москве, а также китайскую Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co и северокорейскую Ungum Corporation.

По данным Минюста США, все вышеперечисленные организации и лица причастны к незаконной транзакции средств Пхеньяну, передает сайт kp.ru.