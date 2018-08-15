2018-08-15T22:27:24+03:00
Происшествия

При взрыве в образовательном центре Кабула погибли 48 человек

Жертвами теракта стали студенты, которые готовились к вступительным экзаменам в университет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В момент взрыва в помещении находилось около 100 человек в возрасте примерно 18 летВ момент взрыва в помещении находилось около 100 человек в возрасте примерно 18 летФото: REUTERS
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Мощный взрыв прогремел в Академии Мавуда, расположенной на западе афганской столицу Кабул. По последним данным, жертвами теракта стали 48 человек, еще 67 тяжело ранены. Такие данные привели в министерстве здравоохранения Афганистана.

Известно, что в среду, 15 августа, террорист-смертник проник в здание частного образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи и привел в действие взрывное устройство.

В тот момент в помещении находилось около 100 студентов в возрасте примерно 18 лет, которые готовились к вступительному экзамену в университет. Стоит отметить, что классы данной академии смешанные, поэтому среди погибших и пострадавших есть как юноши, так и девушки.

По данным TOLONews, запрещенная в РФ террористическая организация "Талибан" отрицает причастность к данному взрыву.

Напомним, что теракты в Кабуле происходят довольно часто, чуть ли не каждый месяц. Так, например, в апреле взрыв прогремел у центра регистрации избирателей, а в июле - в столичном аэропорту, передает сайт kp.ru.

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