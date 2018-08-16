В Лондоне попугай обматерил пожарных на трех языках

СЕГОДНЯ 05:18 2018-08-16T05:42:50+03:00

Попугай сбежал от своего хозяина и три дня просидел на крыше у соседей, а когда пожарные добрались до него, чтобы спасти, обматерил их на трех языках. Фото: SWNS.COM

Самка ара макао по кличке Джесси дала понять, что она вовсе не нуждается в спасении [фото]

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Забавный случай произошел в Лондоне: попугай-полиглот обматерил пожарных, приехавших его спасать, на трех языках – английском, турецком и греческом.

Как пишет BuzzFeedNews, самка попугая самого дорогого вида в мире – ара макао (Ara macao) – по кличке Джесси сбежала от своих владельцев и «поселилась» на крыше у соседей. Пернатая беглянка провела там три дня, вызвав серьезное беспокойство местных жителей. Люди обратились за помощью в Службу защиты животных Великобритании, а там посоветовали позвать пожарных.

Однако птичка, похоже, совсем не хотела, чтобы ее спасали, и когда огнеборцы поднялись к ней на крышу по лестнице, грубо их обругала, послав куда подальше.

Хозяева Джесси рассказали, что она говорит по-гречески и по-турецки, посоветовав пожарным признаться попугаю-сквернослову в любви: ее научили на фразу «Я тебя люблю» отвечать: «Я тебя тоже люблю». Но синяя птица после того как, действительно произнесла заученный ответ, снова послала своих спасителей по известному всем адресу и перелетела на другую крышу.

В конце концов, пожарным надоело гоняться за пернатым полиглотом, подзывая к себе на трех языках, и они оставили попугая в покое. А Джесси сама вернулась домой, когда сочла нужным.

Попугай-сквернослов уже дома, с Джесси все в порядке. Фото: Twitter/LondonFire

Позже участники этой истории сообщили на странице городской пожарной охраны в Twitter, что беглянка невредима и в добром здравии.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о шимпанзе по имени Чача, который сбежал из зоопарка в японском городе Сендай и некоторое время разгуливал по улицам, пугая прохожих. Он взобрался на опору ЛЭП, качался на проводах, как на лианах, ловко перебирался с одного столба на другой и явно не желал возвращаться в клетку. За Чачей гонялись около двух часов.