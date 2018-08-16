2018-08-16T06:26:59+03:00
Политика

«ОТРК Сапсан? Нет такого»: Работник «Южмаша» назвал новый украинский ракетный комплекс фанерным

Ранее в Киеве заявили, что на параде ко Дню независимости Украины покажут оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Фото: Facebook/szguretsУкраинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Фото: Facebook/szgurets
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Нового украинского оперативно-тактического ракетного комплекса не существует, а озвученные Киевом планы показать его на военном параде по случаю Дня независимости Украины в столице – не более, чем фейк. Об этом на своей странице в Facebook написал работник «Южмаша» Алексей Василенко, назвав этот комплекс фанерным.

«Возмущают меня фейки «профильные», касающиеся ракетной и космической тематики. Особо цепляют факты, когда фейки распространяют те, кто должен бы понимать, о чем пишет или, в силу профессии, проверять информацию у тех, кто понимает. На буйную фантазию далеких от отрасли и от профессиональной журналистики людей либо вовсе не реагирую, либо корректно и вежливо (но не настойчиво!) пытаюсь развеять заблуждения», - пишет Алексей Василенко.

В качестве «характерного примера» он приводит июльскую публикацию «известного и ранее уважаемого мною специалиста в сфере ОПК с много-многолетним стажем» – директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, поведавшего соотечественникам о том, что на параде в Киеве они впервые увидят новейшие образцы техники и оружия, в частности – по Крещатику пройдёт оперативно-тактический комплекс «Сапсан».

Сотрудник «Южмаша» процитировал свой комментарий, оставленный им тогда же: «ОТРК Сапсан? Нет такого ОТРК. Просто не существует. Ни в железе, ни в рабочей документации. И даже производство под него не подготовлено. ОТРК Гром, который ни разу не Сапсан, делается не для ВСУ и не за деньги Минобороны, – тоже не существует, даже в опытном экземпляре». И констатирует, что за месяц ничего не изменилось.

По словам Василенко, если на параде 24 августа украинским военным и можно что-то показать, так «это шасси с установленным на нем фанерным муляжом».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты не только не уступают российским аналогам, но и превосходят их.

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