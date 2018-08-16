СЕГОДНЯ 12:24 2018-08-16T12:26:18+03:00

В России может пройти первый гей-парад Фото: REUTERS

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В России пройдет первый гей-парад. Он состоится в Ульяновской области. Об этом сообщает на странице «ВКонтакте» рассказал лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев. Активист пишет, что глава администрации Новоульяновска разрешила провести гей-парад.

«Он пройдет в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек», – написал Алексеев.

Сообщество предлагало провести мероприятие в селе Панская Слобода, там проживает всего 131 житель, но в администрации отказали, сославшись, что это будет чересчур прогрессивно для современной России.

В организации отмечают, что мероприятие пройдет с 12 до 14 часов. По его словам, главное – не превысить заявленное число участников. Желание поучаствовать в акции изъявили 300 человек, пишет «Дни.ру».

В ЛГБТ-сообществе уже выразили восхищение решением главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой. Она лично разрешила провести гей-парад на подведомственной ей территории.

Это не первая попытка провести аналогичное мероприятие на территории РФ. В 2017 году ЛГБТ-сообщество подавало заявку на проведение парада в городе Салехард, но власти отказали. В качестве аргумента был использован закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Сайт kp.ru писал о гей-параде в Киеве. Власти страны разрешили провести мероприятие в столице.