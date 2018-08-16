В Кремле раскрыли детали поездки Путина на свадьбу главы МИД Австрии

СЕГОДНЯ 13:23 2018-08-16T13:23:46+03:00

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова, Владимир Путин получил приглашение во время своего последнего визита в Вену

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали поездки Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По словам представителя Кремля, глава государства получил приглашение на торжество во время своего последнего визита в Вену.

"Президент был в Вене. И именно в Вене он получил приглашение от министра и с удовольствием его принял", — сказал Песков журналистам в четверг.

Напомним, ранее стало известно, что 18 августа российский президент намерен посетить свадьбу главы МИД Австрии по пути в Германию, где у него состоится встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

При этом Песков пока не уточнил, какой подарок приготовил Путин, но пообещал раскрыть «Пока не могу этого сказать. Мы сообщим», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее посещал различные частные мероприятия за рубежом.

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