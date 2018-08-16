Прокурор Генуи заявил, что под обломками рухнувшего моста могут оставаться до 20 человек

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-16T15:29:47+03:00

Под обломками моста в Генуе могут находиться до 20 человек Фото: REUTERS

В настоящее время известно о 39 погибших

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Под обломками рухнувшего автомобильного моста в итальянском городе Генуя могут находиться от 10 до 20 человек, заявил прокурор города Франческо Коцци.

"Еще 10-20 человек могут оставаться пропавшими без вести", - сказал прокурор в четверг, 16 августа, передает телеканал TGCOM24.

При этом глава администрации области Лигурия (столицей которой является Генуя) Джованни Тоти назвал маловероятным факт того, что под обломками могут находиться живые пострадавшие.

"Маловероятно, что там остаются выжившие", - заявил Тоти.

Он добавил, что состояние некоторых из раненых продолжает оставаться тяжелым, передает телеканал Sky TG24.

Напомним, инцидент произошел в Генуе днем во вторник, 14 августа. Пролет моста около 100 метров, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона) рухнул на жилые дома и железнодорожные пути. По данным городской префектуры, погибли 39 человек.