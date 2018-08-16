В Ереване агрессивные геи избили полицейских, напав на участок

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-16T16:36:28+03:00

Переодетые в женские платья мужчины пытались разобраться со своим обидчиком, но вместо этого избили двух стражей порядка [видео]

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В Ереване несколько агрессивно настроенных геев в женских платьях штурмом ворвались в полицейский участок и избили правоохранителей.

Ранее один из граждан напал на представителя ЛГБТ-сообщества в Ереване. Приехавшая на вызов полиция задержала обидчика активиста движения и доставила его в центральное отделение полиции. Но на этом история не закончилась.

Разодетые в платья мужчины прибыли к полицейскому участку и потребовали выдачи обидчика. Разъяренной толпе никто не собирался отдавать на растерзание задержанного, и тогда агрессивно-настроенные геи решили штурмом взять отделение полиции.

Активисты принялись избивать сотрудников полиции. Двое из них получили телесные повреждения, одному даже потребовалась госпитализация. Как только стражи порядка поняли, что от переодетых в платья мужчин исходят совсем не женские угрозы, они быстро скрутили их и задержали для выяснения обстоятельств.

Полицейские пытались успокоить собравшихся, однако «толерантность полиции не была оценена должным образом и на первый взгляд женщины, а на самом деле переодетые в женские платья мужчины и их сторонники, ворвались в отделение, чтобы найти задержанного и схватить его».

В результате двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них доставлен в больницу.

В Ереване геи штурмом проникли в здание полиции и избили правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Такую бурную реакцию у представителей ЛГБТ-сообщества вызвало нападение мужчины на представителей сексуальных меньшинств.