Мэра Оренбурга суд отправил на два месяца в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-16T17:17:27+03:00

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Глава Оренбурга был задержан 14 августа по подозрению в получении взятки. В это время он находился на лечении в железнодорожной больнице.

Заседание длилось более четырех часов, только час судья находился в совещательной комнате. У адвоката к следствию была масса вопросов, как оказалось, твердых доказательств, что мэр брал взятку, нет, только слова Борисова. Евгений Сергеевич пояснил происхождение денег, которые нашли в его сейфе, и прочие нюансы, ссылался на плохое состояние здоровья, наличие четверых детей, трое из которых малолетние. Следствие же просило заключить его на ближайшие два месяца под стражу.

По версии следствия, 19 мая 2018 года заместитель мэра Геннадий Борисов по предварительному сговору с главой города Евгением Араповым получил от гендиректора одной из коммерческих организаций взятку в размере 600 000 рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

При этом 400 000 рублей предназначались Арапову. Глава города был задержан, врачи рекомендовали оставить его по состоянию здоровья в больнице. Сегодня конвой доставил его с больничной койки в зал суда. Видеть главу города в наручниках и в стеклянном «аквариуме» было крайне странно.

В итоге, судья на время следствия Евгения Сергеевича отправил в СИЗО № 3, там он пробудет до 14 октября.

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