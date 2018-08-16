В МИД России возмущены осквернением кладбища советских воинов в Польше

СЕГОДНЯ 17:56 2018-08-16T17:56:26+03:00

В Польше погибло более 600 тысяч советских солдат, поэтому такие кладбища с советской символикой можно встретить в каждом городе Фото: Галина САПОЖНИКОВА

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Министерство иностранных дел России крайне возмущено инцидентом с осквернением кладбища в польском городе Гданьск, где похоронены около трех тысяч советских воинов и военнопленных.

Накануне неизвестные вандалы устроили погром на мемориале и повредили 23 звезды на братских могилах. А ведь именно благодаря героическим усилиям, покоящихся там людей, этот польский город был освобожден от оккупации фашистов весной 1945 года.

"Гданьский инцидент – очередное звено в целой серии хулиганских атак на наши памятники и кладбища в Польше, которую мы наблюдаем все последние годы. Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Речь идет о так называемой "декоммунизации" страны и зачистки любых упоминаний о том, что именно красноармейцы освободили ее на исходе Второй мировой войны.

Теперь российское внешнеполитическое ведомство настаивает на оперативном расследовании нового скандального происшествия и последующем наказании виновных. Данный процесс находится на контроле наших дипломатов, которые поддерживают связь с польскими властями.

Стоит отметить, что случаи осквернения памятников советским воинам в Польше не являются редкостью. Более того, недавно в Варшаве приняли закон, требующий массового сноса памятников красноармейцам, передает сайт kp.ru.