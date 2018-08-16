Почти 350 американских СМИ примут участие в акции против Трампа

СЕГОДНЯ 19:47 2018-08-16T19:47:28+03:00

Каждое из этих изданий напишет свои редакционные статьи в защиту свободы прессы

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Порядка 350 американских средств массовой информации примут участие в акции, направленной на защиту свободы прессы от воздействия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Все эти издания опубликуют свои редакционные статьи, которые, вероятно, будут различаться по политической направленности, но содержать единый посыл.

По состоянию на утро среды, 15 августа, о намерении принять участие в акции сообщили 343 СМИ. Это не только крупные издания, но и небольшие новостные сайты и региональные медиа. Об этом сообщила газета Boston Globe, которая является инициатором движения.

На такой шаг средства массовой информации пошли, чтобы продемонстрировать осуждение "грязной войны против свободной прессы" и ответить американскому лидеру на заявление о том, что СМИ являются "врагами народа", передает издание The Guardian, которое также планирует участвовать в акции.

Напомним, что Трамп довольно часто негативно высказывается о масс-медиа. Так, он обвиняет телеканалы и газеты в распространении "фейковых" новостей и искажении действительности, передает сайт kp.ru.