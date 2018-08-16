2018-08-16T19:47:28+03:00
В мире

Почти 350 американских СМИ примут участие в акции против Трампа

Каждое из этих изданий напишет свои редакционные статьи в защиту свободы прессы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Порядка 350 американских средств массовой информации примут участие в акции, направленной на защиту свободы прессы от воздействия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Все эти издания опубликуют свои редакционные статьи, которые, вероятно, будут различаться по политической направленности, но содержать единый посыл.

По состоянию на утро среды, 15 августа, о намерении принять участие в акции сообщили 343 СМИ. Это не только крупные издания, но и небольшие новостные сайты и региональные медиа. Об этом сообщила газета Boston Globe, которая является инициатором движения.

На такой шаг средства массовой информации пошли, чтобы продемонстрировать осуждение "грязной войны против свободной прессы" и ответить американскому лидеру на заявление о том, что СМИ являются "врагами народа", передает издание The Guardian, которое также планирует участвовать в акции.

Напомним, что Трамп довольно часто негативно высказывается о масс-медиа. Так, он обвиняет телеканалы и газеты в распространении "фейковых" новостей и искажении действительности, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение транспорта близ Вестминстерского дворца может быть полностью перекрыто
Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США
Суд Нидерландов отказался признавать пастафарианство религией
Причина смерти Ареты Франклин: легендарная певица умерла от онкологии
Взрыв прогремел у отделения оппозиционной партии "Лига" в Италии
Личный врач королевы Елизаветы II погиб под колесами грузовика
Трамп о состоянии экономики США: "Деньги текут рекой в наш драгоценный доллар"
iPhone 8 и iPhone X подешевели в преддверии анонса новых гаджетов от Apple
В МИД России возмущены осквернением кладбища советских воинов в Польше
Более 75 человек пострадали от передозировки в одном из городов США
После крушения моста в Генуе итальянские специалисты предрекают "мостопад", если срочно не принять меры
Marvel опубликовала эксклюзивные кадры со съемок «Мстителей»
Не стало Ареты Франклин, величайшей певицы современности
Мэра Оренбурга суд отправил на два месяца в СИЗО
Владимир Путин снялся в гигараме с участниками молодежного форума «Машук-2018»
Житель Одессы облил 12-летнего мальчика кислотой за шумные игры
Трамп: новые пошлины спасут американскую металлургию
Порошенко обсудил с Меркель строительство "Северного потока - 2"
В Ереване агрессивные геи избили полицейских, напав на участок
Немецкий телеканал признал Крым российским
Судно с российскими моряками арестовано в Турции за долги собственника
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном