"Фейковые новости": Трамп обвинил СМИ в очернении его встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 07:40 2018-07-18T07:40:59+03:00

Американский лидер заявил, что двусторонний саммит имел огромный успех, но западные медиа попытались выставить все в другом свете

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки имела огромный успех, но западные средства массовой информации всеми силами пытались исказить действительность и очернить само мероприятие.

"Моя встреча с президентом Путиным была огромным успехом, но только не для фейковых новостей", — написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 16 июля в столице Финляндии состоялись долгожданные переговоры лидеров двух стран. Политики впервые так долго находились наедине, успели обсудить множество вопросов и сделать первый шаг к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Однако западные СМИ почему-то решили, что Трамп на встрече с Путиным проиграл вчистую. Свою критику высказал даже известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнегер, который назвал американского лидера "маленькой размокшей макарониной", передает сайт kp.ru.