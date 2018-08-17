2018-08-17T04:28:58+03:00
Политика

За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков

Российские истребители дежурных сил ПВО девять раз поднимались на их перехват и сопровождение
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российские летчики девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных разведчиковРоссийские летчики девять раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных разведчиковФото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшую неделю у границ России было замечено 22 иностранных самолетов-разведчиков. Российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны пять раз пришлось подниматься в воздух на их перехват и сопровождение.

Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

Самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват зарубежных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в опубликованной газетой инфографике.

Кроме того, за прошедшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 317 летных смен на 78 аэродромах страны.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, разведывательные полеты зарубежных воздушных «шпионов» у границ России проводятся регулярно, а перехват и сопровождение иностранных самолетов – обычная практика. Однако, часто это служит поводом для претензий. Например, американские военные часто обвиняют российских летчиков в несоблюдении дистанции при сближении.

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