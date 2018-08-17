За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
За минувшую неделю у границ России было замечено 22 иностранных самолетов-разведчиков. Российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны пять раз пришлось подниматься в воздух на их перехват и сопровождение.
Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной в ночь на пятницу официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».
Самолеты Воздушно-космических сил России поднимались на перехват зарубежных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушений воздушного пространства нашей страны.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в опубликованной газетой инфографике.
Кроме того, за прошедшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 317 летных смен на 78 аэродромах страны.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, разведывательные полеты зарубежных воздушных «шпионов» у границ России проводятся регулярно, а перехват и сопровождение иностранных самолетов – обычная практика. Однако, часто это служит поводом для претензий. Например, американские военные часто обвиняют российских летчиков в несоблюдении дистанции при сближении.