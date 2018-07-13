За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков

СЕГОДНЯ 08:15 2018-07-13T08:15:40+03:00

Истребители дежурных сил ПВО РФ семь раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения российской границы Фото: Олег УКЛАДОВ

Ни один из иностранных летательных аппаратов не нарушил воздушное пространство нашей страны

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За минувшую неделю у российских границ были замечены 15 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность. Такие данные предоставили Вооруженные силы РФ.

В связи с этим истребителям дежурных сил противовоздушной обороны страны пришлось семь раз подниматься в воздух с целью недопущения нарушений границ.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - уточняет газета "Красная звезда" в своей инфографике.

Стоит отметить, что в связи с растущим напряжением в регионе, которое намерено создают Соединенные Штаты и другие члены НАТО, случаи разведки вблизи российских границ значительно участились.

Так, в конце марта было зафиксировано 23 иностранных самолета, которые курсировали около нашего воздушного пространства, а в середине апреля таких было 18.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 июня беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk на протяжении более чем пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, и в это же время около Севастополя летал патрульный противолодочный самолет американских ВМС P-8A Poseidon.