За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
За минувшую неделю у российских границ были замечены 15 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность. Такие данные предоставили Вооруженные силы РФ.
В связи с этим истребителям дежурных сил противовоздушной обороны страны пришлось семь раз подниматься в воздух с целью недопущения нарушений границ.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - уточняет газета "Красная звезда" в своей инфографике.
Стоит отметить, что в связи с растущим напряжением в регионе, которое намерено создают Соединенные Штаты и другие члены НАТО, случаи разведки вблизи российских границ значительно участились.
Так, в конце марта было зафиксировано 23 иностранных самолета, которые курсировали около нашего воздушного пространства, а в середине апреля таких было 18.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 июня беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk на протяжении более чем пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, и в это же время около Севастополя летал патрульный противолодочный самолет американских ВМС P-8A Poseidon.