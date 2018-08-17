Пентагон заподозрил Китай в подготовке удара по США

СЕГОДНЯ 06:37 2018-08-17T07:21:07+03:00

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Китайские военные стали больше проводить тренировок с бомбардировщиками, заметили в Пентагоне и сделали вывод: возможно, Китай готовится нанести удар по Соединенным Штатам и союзникам. Об этом говорится в докладе по вооруженным силам КНР – 2018, опубликованном на сайте Минобороны США.

В отчете отмечается, что Народно-освободительная армия Китая быстро наращивает свои возможности для «поражения целей, удаленных от КНР насколько это возможно». А за последние три года, по данным американских военных, армия Поднебесной «расширила надводные операции своих бомбардировщиков, получая опыт на сложный и стратегически важных морских участках и, вероятно, тренирует вооруженные силы наносить удары по США и их союзникам».

Китайский бомбардировщик B-6KФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По мнению американцев, китайцы «репетируют» атаки на их военные базы вооруженные силы в Тихом океане, в том числе на острове Гуам. Кроме того, в оборонном ведомстве США полагают, что Пекин намеренно демонстрирует Вашингтону свою силу, подавая «стратегический сигнал». Только, как отмечается в докладе, «пока непонятно, какой именно».

Стоит отметить, что Китай уже давно пугает Пентагон стремительным развитием своих военных технологий, и, как писал сайт kp.ru, Штаты всерьез боятся потерять преимущество.