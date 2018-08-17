«Удар в спину»: США обвинили Украину в предательстве из-за Китая

СЕГОДНЯ 08:18 2018-08-17T08:18:31+03:00

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Американцы возмущены: кормившиеся с их рук украинцы помогают китайцам решать проблемы с производством реактивных двигателей для боевых самолетов – вопреки интересам Соединенных Штатов.

Как пишет газета The Washington Times, украинская компания «Мотор Сич» еще в 2016 году продала КНР первые два десятка двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10. Причем контракт на сумму в 380 миллионов долларов предполагает поставку 250 авиационных двигателей.

«По сути, украинцы с одной стороны берут деньги американских налогоплательщиков, и в то же время наносят удар в спину военно-морскому флоту США», - так прокомментировал эту информацию бывший советник сенатского комитета по международным отношениям Уильям Триплетт.

Эксперт IASC (International Strategy and Assessment Center) Рик Фишер по этому поводу заявил, что Вашингтон должен «надавить» на Киев и заблокировать сделку.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Пентагон подозревает Китай в подготовке к удару по Штатам.