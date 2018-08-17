Умер лауреат премии «Русский букер» Владимир Шаров
Скончался российский писатель, публицист, лауреат премии «Русский букер» Владимир Шаров. Ему было 66 лет.
Фамилия Владимира Шарова значится на десятках произведений, все они были яркими и неоднозначными, вызывали неизменные споры читателей и редакторов.
О смерти писателя сообщает ФАН со ссылкой на свои источники.
Впервые фамилию Шарова читатели узнали в 1979 году, когда в журнале «Новый мир» были опубликованы его заметки. Следом печатается роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах». Произведение вышло в журнале «Урал» в 1991 году.
Многие публикации Шарова носят религиозный оттенок, писать высказывает свой взгляд на веру.
Роман «До и во время», опубликованный журнале «Новый мир», вызвал скандал. Члены редколлегии журнала заявили о категорическом неприятии философии и поэтики прозы Шарова.
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