Умер лауреат премии «Русский букер» Владимир Шаров

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-17T12:56:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Скончался российский писатель, публицист, лауреат премии «Русский букер» Владимир Шаров. Ему было 66 лет.

Фамилия Владимира Шарова значится на десятках произведений, все они были яркими и неоднозначными, вызывали неизменные споры читателей и редакторов.

О смерти писателя сообщает ФАН со ссылкой на свои источники.

Впервые фамилию Шарова читатели узнали в 1979 году, когда в журнале «Новый мир» были опубликованы его заметки. Следом печатается роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах». Произведение вышло в журнале «Урал» в 1991 году.

Многие публикации Шарова носят религиозный оттенок, писать высказывает свой взгляд на веру.

Роман «До и во время», опубликованный журнале «Новый мир», вызвал скандал. Члены редколлегии журнала заявили о категорическом неприятии философии и поэтики прозы Шарова.

Сайт kp.ru сообщал, что 14 августа в Москве скончался сценарист Эдуард Успенский.