Эдуард Успенский знал, что осталось недолго

СЕГОДНЯ 01:43 2018-08-15T01:49:52+03:00

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Эдуард Успенский родился в 1937-м году в Егорьевске. Будущий писатель поступил в МАИ, стал инженером. Но параллельно начал писать сценарии к мультфильмам и детские книги. Первым из всеми любимых героев на свет появился крокодил Гена и его друзья в 1966-м году. Дядя Федор, кот Матроскин и прочие обитатели Простоквашино в 1974-м. Всего из-под его пера вышло более 50 произведений. Особняком стоят сценарии мультфильмов, которые он написал. Тут и «Антошка», и «Рыжий, рыжий, конопатый», очаровательные «Осьминожки» и забавный лесовик «Дядюшка Ау», и «Следствие ведут колобки», а потрясающая «Пластилиновая ворона» - Успенский написал для неё третье стихотворение - «А может может..», написанное за 5 минут. Эдуарда Николаевича любили все дети нашей страны. Он платил им взаимностью, сочиняя для них самые добрые на свете рассказы. А со взрослыми отношения не всегда складывались. Творчество одного из главных писателей постоянно подвергалось разным нападкам. То ему говорили, что «друзей надо искать в коллективе, а не по объявлению», как крокодил Гена. То отправляли его «колобков» на рецензирование в КГБ. То упрекали в том, что Гена с Чебурашкой собрали больше металлолома, чем дети, а значит имеется в виду, что пионерская организация не нужна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664379" frameborder="0"></iframe> Ушел из жизни Эдуард Успенский.Знаменитый детский писатель, «отец» Чебурашки и крокодила Гены умер в возрасте 80 лет.

С женщинами тоже было все непросто. Что уж тут скажешь, если старуху Шапокляк Успенский списал со своей первой жены Риммы, по его словам, «дамы, вредной во всех отношениях». Писатель был женат четыре раза. В первом браке родилась дочь Татьяна, которая сейчас уже сама мама. Благодаря ей у Успенского есть внучка Катя и внук Эдуард. В браке со второй женой Еленой появились дочки Ирина и Светлана. Третья супруга, Элеонора Филина, прожила с писателем до 2011-го года. А четвёртой женой стала снова Елена Успенская, вторая супруга автора «Чебурашки».

Это он придумал ЧебурашкуФото: ТАСС

Около десяти лет назад он серьезно заболел. Онкология. Боролся писатель самоотверженно, прошёл несколько курсов химиотерапии. В 2011-м году он решил, что победил болезнь, но она вернулась. Рядом с ним в тот момент была третья жена, Элеонора Филина, которая после бесчисленных ссор оставила писателя. Тогда на помощь пришла вторая жена, Елена Успенская, с которой он тяжело расходился из-за влюбленности в Филину. Но в итоге именно она поддерживала Эдуарда Николаевича до самого конца и стала его четвёртой супругой. Плюс еще история с Чебурашкой, когда писатель в суде отстаивал свои права на персонажа, образ которого использовали без его разрешения и отчислений. Затем случилась история с «Простоквашино» - продолжение мультика было создано без его разрешения, плюс появились еще и дополнительные герои, которых не было в первых сериях, что тоже возмутило автора. Но незадолго до его смерти все проблемы с правами и выплатами были решены.

Это он придумал ЧебурашкуФото: ТАСС

Последний год писатель был вынужден передвигаться на инвалидной коляске. На процедуры его возили дочери Ирина или Светлана, с которыми отношения, когда-то испорченные из-за развода с Еленой, наладились. Перед лицом болезни забываются все даже самые серьезные ссоры. «Когда рак подступает, я активирую все свои силы, поднимаю семью и куда-нибудь в атаку. В соседний город или строить баню. Или что-то такое, чтобы все были заняты делом. Это спасает» - рассказывал Успенский журналистам. Долгое время он лечился в Германии, откуда и вернулся незадолго до своего ухода.

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