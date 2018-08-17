2018-08-17T14:21:45+03:00
Происшествия

Причиной смерти писателя Владимира Шарова стало онкологическое заболевание

Стала известна причина смерти Владимира Шарова, лауреата примии "Русский букер"
Ася РОМАНЧУК
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Владимир Шаров скончался из-за онкологии. ФОТО: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0Владимир Шаров скончался из-за онкологии. ФОТО: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0
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Стала известна причина смерти Владмира Шарова. Лауреат премии "Русский букер" скончался от онкологического заболевания.

Советскому и российскому писателю, автору десятков романов было 66 лет. За свою жизнь он успел стать лауреатом премии фонда «Знамя», премии «Русский Букер».

Пока о месте и времени похорон не сообщается. Информация появится позже, пишет ФАН.

Источники, близкие к окружению писателя, рассказывают, что Шаров болел. Рак писателю диагностровали почти год назад. Лечение не принесло никаких результатов, побежить заболевание не удалось.

Сайт kp.ru писал, что впервые фамилию Шарова читатели узнали в 1979 году, когда в журнале «Новый мир» были опубликованы его заметки. Следом печатается роман «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах». Произведение вышло в журнале «Урал» в 1991 году.

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