Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки
Российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту украинского Херсона, не заходил в порты Крыма с момента постройки, заявили в компании "В.Ф. Танкер", которая является оператором судном.
Ранее в пятницу, 17 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что танкер якобы заходил в порты Крыма, поэтому украинская сторона может конфисковать судно. По его словам, "реакция Украины адекватна и никакого сюрприза нет".
"Судно "Механик Погодин" не заходило в порты Крыма, члены экипажа также не участвовали в каких-либо рейсах в крымские порты с момента постройки в 2011 году", - говорится в сообщении пресс-службы "В.Ф. Танкер".
Отмечается, что украинская сторона продолжает искать оправдания задержанию судна.
Напомним, 10 августа Служба безопасности Украины задержала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту. Поводом для блокировки стало присутствие судовладельца в украинском санкционном списке.