2018-08-17T15:02:34+03:00
Политика

Российский танкер "Механик Погодин" не заходил в порты Крыма с момента постройки

В пресс-службе компании "В.Ф. Танкер" отметили, что украинская сторона продолжает искать оправдания задержанию судна
Екатерина БОЛГОВА
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Российский танкер "Механик Погодин"Российский танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский танкер "Механик Погодин", заблокированный в порту украинского Херсона, не заходил в порты Крыма с момента постройки, заявили в компании "В.Ф. Танкер", которая является оператором судном.

Ранее в пятницу, 17 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что танкер якобы заходил в порты Крыма, поэтому украинская сторона может конфисковать судно. По его словам, "реакция Украины адекватна и никакого сюрприза нет".

"Судно "Механик Погодин" не заходило в порты Крыма, члены экипажа также не участвовали в каких-либо рейсах в крымские порты с момента постройки в 2011 году", - говорится в сообщении пресс-службы "В.Ф. Танкер".

Отмечается, что украинская сторона продолжает искать оправдания задержанию судна.

Напомним, 10 августа Служба безопасности Украины задержала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту. Поводом для блокировки стало присутствие судовладельца в украинском санкционном списке.

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