Украинский производитель реактивных двигателей ответил на обвинения в предательстве США

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-18T08:10:23+03:00

Компания «Мотор Сич» увидела «российский след» в публикациях Washington Post о поставках украинских двигателей в Китай

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Компания «Мотор Сич» прокомментировала критичный материал газеты The Washington Post о поставках украинских реактивных авиадвигателей в Китай. По мнению представителей предприятия, в публикации прослеживается «российский след».

«Только слепой не увидит за всей поднятой шумихой лоббирования интересов российских производителей», - говорится в заявлении «Мотор Сич».

В компании также подчеркнули, что «такие методы имеют все признаки недобросовестной конкуренции». Представители запорожского предприятия напомнили, что после событий 2014 года лишились традиционного рынка сбыта в России, так что отказ от контрактов с Китаем приведет к ухудшению ситуации в украинской авиаотрасли и увольнению специалистов.

В то же время боеспособность китайских ВВС едва ли снизится без украинских двигателей, так как Пекин будет закупать аналогичные изделия в России.

Ранее американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой рассказала о поставках украинских двигателей для китайских учебно-боевых самолетов JL-10. Комментируя эту информацию, бывший советник комитета сената США по международным отношениям Уильям Триплетт обвинил Киев в предательстве интересов Вашингтона.

«По сути, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США», - подчеркнул Триплетт.

Напомним, США уже несколько лет оказывают Украине военную помощь. В частности, американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год предусматривает выделение для этих целей 250 млн долларов.